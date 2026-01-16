В Татарстане насчитывается 956 магазинов цветов

Больше всего торговых точек числится в Казани

Фото: Реальное время

В Татарстане насчитывается 956 цветочных магазинов, следует из статистики портала Оrgpage.

Больше всего торговых точек числится в Казани (684 магазина, 71% от общего количества). На втором месте среди городов республики по количеству цветочных магазинов оказались Набережные Челны (119), а на третьем — Альметьевск (48).

На 4—8 местах по данному показателю находятся Нижнекамск (47), Зеленодольск (19), Елабуга (16), Верхний Услон (15) и Высокая Гора (8).

Подробнее о том, есть ли переизбыток цветочных магазинов в республике, сколько стоят цветы в Казани и почему в России продолжит снижаться цветочный ажиотаж, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров