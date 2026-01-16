В Татарстане насчитывается 956 магазинов цветов
Больше всего торговых точек числится в Казани
В Татарстане насчитывается 956 цветочных магазинов, следует из статистики портала Оrgpage.
Больше всего торговых точек числится в Казани (684 магазина, 71% от общего количества). На втором месте среди городов республики по количеству цветочных магазинов оказались Набережные Челны (119), а на третьем — Альметьевск (48).
На 4—8 местах по данному показателю находятся Нижнекамск (47), Зеленодольск (19), Елабуга (16), Верхний Услон (15) и Высокая Гора (8).
Подробнее о том, есть ли переизбыток цветочных магазинов в республике, сколько стоят цветы в Казани и почему в России продолжит снижаться цветочный ажиотаж, — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».