В Татарстане продолжаются работы по восстановлению заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и К»

Сейчас специалисты занимаются монтажом современных инженерных систем, внутренними отделочными работами, восстановлением исторической лепнины в каминном зале

В Менделеевске продолжаются работы по реставрации заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и К». О ходе реставрации сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Уже завершены работы по восстановлению исторического облика фасадов, полностью реконструирована кровля основного объема здания. Сейчас специалисты занимаются монтажом современных инженерных систем, внутренними отделочными работами, восстановлением исторической лепнины в каминном зале. Кроме того, выполняется устройство перекрытий и кровли башни, пострадавшей от пожара 1991 года.

В отреставрированном здании откроется музей, напоминающий о достижениях отечественной химической промышленности и науки. Это неслучайно, именно здесь в 1870 году Петр Капитонович Ушков основал первый в Татарстане химический завод, положивший начало развитию отрасли в регионе.

В 2024 году сообщалось, что общая стоимость работ по реконструкции здания составит 187,2 млн рублей.

Контора товарищества «П.К. Ушков и Ко», возведенная в 1870 году, представляет собой образец эклектичной архитектуры. Здание долгое время было важным административным центром, с которым связаны имена известных личностей, таких как ученый Дмитрий Менделеев и Борис Пастернак.

Галия Гарифуллина