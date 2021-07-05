На берегу Казанки в 2022 году благоустроят Спортивный парк

В Казани на территории от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена» в 2022 году начнут благоустройство Спортивного парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Парк стал победителем голосования по выбору общественных пространств, планируемых к благоустройству в 2022 году на территории города.

фото: kzn.ru

«Процедура народного голосования — это реально работающий механизм получения финансирования», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Свои голоса за общественные пространства отдали 170 тыс. татарстанцев. За парки столицы республики проголосовало 56 тыс. человек. Голосование проходит в четвертый раз.

В Челнах благоустроят набережную имени Ф. Табеева, в Альметьевске — каскад прудов, в Нижнекамском районе — третью очередь экопарка.

Алексей Нечаев