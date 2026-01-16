Число контрактников превысило 422 тысячи, добровольцев — 32 тысячи

Замглавы Совбеза РФ назвал цифры пополнения рядов ВС добровольцами и контрактниками

Фото: Артем Дергунов

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в прошлом году более 422 тысяч россиян заключили контракты на военную службу, а также дополнительно 32 тысячи граждан добровольно вступили в ряды Вооруженных сил России. Об этом он рассказал на совещании, посвященном вопросам комплектования войск беспилотных систем, сообщает «Интерфакс».

Медведев уточнил, что данные являются окончательными и соответствуют задаче, поставленной Верховным главнокомандующим. Информация была озвучена на заседании, видеозапись которого зампред Совбеза разместил в своем аккаунте в мессенджере Max.

Также было отмечено, что итоги прошедшего года были представлены президенту России. В рамках встречи обсуждались дальнейшие шаги по обеспечению армии современными технологиями, включая оснащение подразделений беспилотниками.

Ранее «Реальное время» писало, что в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек.

Ариана Ранцева