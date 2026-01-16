Материнский капитал и пособия вырастут с 1 февраля

Маткапитал превысит 729 тысяч рублей

Фото: Мария Зверева

С 1 февраля текущего года материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38 тысяч рублей и составит 729 тысяч рублей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Ежемесячное пособие при рождении ребенка возрастает примерно до 28,5 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Кроме того, ежемесячная выплата Героям Труда и женщинам, имеющим звание «Мать-героиня», также повысится до порядка 76,5 тысячи рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что сертификат на маткапитал выдали более 15 млн российских семей.

Ариана Ранцева