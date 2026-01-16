Песков отметил разворот европейской риторики в сторону диалога с Россией

По словам представителя Кремля, соответствующие сигналы поступили из трех ключевых столиц — Парижа, Рима и Берлина

Фото: Михаил Захаров

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле обратили внимание на недавние заявления лидеров ряда европейских стран о необходимости диалога с Россией для обеспечения стабильности в Европе, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, соответствующие сигналы поступили из трех ключевых столиц — Парижа, Рима и Берлина.

— Мы зафиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров… в пользу того, что все‑таки, чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением, — отметил Песков.

Он охарактеризовал такие заявления как «позитивную эволюцию позиций» европейских государств, подчеркнув контраст с прежней риторикой.

— Посмотрим, как сейчас будут развиваться события, — добавил он.

Песков также обратил внимание на то, что подобный диалог уже налажен с американской стороной. «Мы высоко ценим усилия американцев в этой связи», — подчеркнул представитель Кремля.



Наталья Жирнова