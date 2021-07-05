В Москве открывается пункт вакцинации от коронавируса на 6 тысяч человек в сутки

Фото: Максим Платонов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице на площадке Гостиного двора открывается крупнейший прививочный пункт в России. Он может принимать до 6 тыс. человек в сутки. Также отмечается, что пропускная способность может быть увеличена.

В ГУМе закроют прививочный пункт, так как там тяжелее обеспечить санитарную безопасность из-за сочетания большого потока посетителей и небольшого помещения объекта. Об этом сообщает «РИА Новости».

фото: Максим Платонов

Вакцинация в Москве набрала хорошие обороты. Общее число привитых в городе превысило уже 3 миллиона человек. Каждый день прививку делают 60—70 тысяч человек, заявил на прошлой неделе Собянин.

Власти Москвы также сообщили о мерах поддержки компаниям, провакцинировавшим 60% сотрудников: гранты в размере 100% НДФЛ получат 100 компаний, которые первыми выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, а рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.



Алексей Нечаев