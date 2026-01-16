На Крещение нетрезвых татарстанцев не допустят к купелям — МЧС по РТ

Эту позицию поддержал настоятель казанского храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — отец Александр Павлов, назвав такое поведение грехом

Сотрудники МЧС не позволят нетрезвым гражданам окунаться в купели на Крещение, сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Татарстану Регина Гаязова на пресс-конференции.

Позицию ведомства поддержал настоятель казанского храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — отец Александр Павлов. По его словам, погружение в купель в нетрезвом состоянии может расцениваться как грех: к церковному таинству следует приступать в трезвом уме и с должным уважением.

Регина Гаязова также дала несколько практических рекомендаций для тех, кто планирует участвовать в крещенских купаниях. Она посоветовала обязательно взять с собой махровое полотенце, теплый чай и нескользящую обувь.

Напомним, что казанцев ждут шесть площадок на праздник Крещения.

Наталья Жирнова