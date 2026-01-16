Росстат расширил потребительскую корзину для расчета инфляции на 2026 год

В обновленную корзину вошли печень птицы, помада, жидкие средства для стирки, а также компримированный природный газ и строительные блоки

Фото: Мария Зверева

Росстат утвердил обновленный набор товаров и услуг для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) — ключевого индикатора инфляции в России. Новые параметры начнут применять в 2026 году, сообщает телеграм-канал «Интерфакс. Рынки»

Согласно данным Росстата, ежемесячный расчет ИПЦ будет опираться на 558 позиций — на две больше, чем в 2025 году. Для еженедельной оценки индекса аналитики станут отслеживать цены на 110 товаров и услуг (в прошлом году учитывались 109 позиций).

В ведомстве пояснили, что ежегодный пересмотр потребительской корзины помогает точнее отражать реальные траты российских семей. При этом состав набора не будет меняться в течение года — такое правило заложено в методологии, чтобы обеспечить сопоставимость ценовых данных.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В обновленную корзину вошли новые категории товаров и услуг. Среди них — печень птицы, помада, жидкие средства для стирки, а также компримированный природный газ и строительные блоки. Кефир теперь учитывается как отдельная позиция. Кроме того, в перечень добавлена услуга курьерской доставки.

Одновременно из набора исключили ряд утративших актуальность позиций: стационарные телефоны, услуги по замене батареек в наручных часах, детализированные тарифы на междугородную связь, дезинфицирующие средства для поверхностей и санитарно‑гигиенические маски. Также был пересмотрен перечень лекарственных препаратов: восемь наименований (в том числе «Ингавирин» и «Аскофен‑П») исключили, а семь новых («Амлодипин», «Индапамид», «Лозартан», «Розувастатин», «Римантадин» и другие) включили в мониторинг.

Напомним, что в Татарстане минимальный набор продуктов питания стоит дешевле, чем по России. Дороже всего среди регионов ПФО минимальный набор продуктов обойдется в Пермском крае.

Наталья Жирнова