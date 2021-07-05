В мэрии Казани официально представили нового председателя Комитета по делам детей и молодежи

В мэрии Казани официально представили блогера Минтимера Нугманова как нового председателя Комитета по делам детей и молодежи. Как отметил мэр города Ильсур Метшин, решение о его назначении принято коллегиально.

«Мы на самом деле увидели яркого лидера, который хочет изменить молодежную жизнь в Казани к лучшему», — добавил он. Метшин обратил внимание, что Нугманов на конкурсе выступил с «интересными идеями, нестандартными, неординарными», и обозначил четкие пути их реализации.

Мэр отметил, что новый председатель Комитета по делам детей и молодежи широко известен среди местной молодежи, «но доверие было оказано не за популярность в социальных сетях».

Напомним, Нугманов предложил концепцию амбассадоров комитета, которые выбирались бы среди популярных у молодежи личностей. Но при этом Нугманов подчеркнул, что на роль амбассадора могут подойти только люди с «близкими нам ценностями», поэтому Моргенштерн, например, не может им стать.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нугманов — известный в городе блогер, владелец сети кафе-кальянных «Наше место», которые из-за пандемии коронавируса, неудачной локации и особенностей законодательства разорились.

Отметим, всего в финал конкурса на должность главы Комитета по делам молодежи вышли шесть участников, а подавали заявки 80 человек. Большинство претендентов были из Казани, причем многие из них приехали к нам учиться. Также подавали заявки из Мурома, Хабаровска и даже из США.