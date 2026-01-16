96,7% населения Татарстана пьют качественную воду — Роспотребнадзор

По сравнению с 2024 годом снизилось число проб, не отвечающих санитарно‑химическим требованиям: с 8,3 до 6,9%

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане подвели итоги мониторинга качества питьевой воды за 2025 год. Как сообщает Роспотребнадзор по Татарстану, контроль ведется постоянно: каждый месяц специалисты берут пробы в 163 точках 43 населенных пунктов — как по плану, так и по жалобам жителей.



Анализ показал, что в целом вода в республике соответствует нормам. По сравнению с 2024 годом снизилось число проб, не отвечающих санитарно‑химическим требованиям: с 8,3 до 6,9%. Незначительно вырос показатель по микробиологическим нарушениям — с 2,3 до 2,8%. При этом ни в одной пробе не выявили отклонений по паразитологическим и радиологическим показателям.

В итоге качественной питьевой водой обеспечены 96,7% жителей Татарстана.

Ранее роспотребнадзор остановил продажу напитка Aloe Vera с ацетоном в Набережных Челнах.

Наталья Жирнова