Жителям Татарстана вернули почти 253 млн рублей за переплату по ЖКУ

Наибольшая часть возвращенных средств пришлась на электроэнергию — свыше 110 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане подвели итоги перерасчета платы за содержание общего имущества (СОИ) в многоквартирных домах. Об этом сообщает Жилинспекция республики.

СОИ — это оплата коммунальных ресурсов (воды, электричества и др.), израсходованных на обслуживание общедомового имущества. В платежных документах такие начисления отражаются отдельными строками — например, «Холодная вода на содержание о/и» — и аналогичными по каждому виду ресурса.



В результате проведенных корректировок в 2024 году жителям Татарстана вернули переплату на общую сумму почти 253 млн рублей. Наибольшая часть возвращенных средств пришлась на электроэнергию — свыше 110 млн рублей. Кроме того, за горячую воду было компенсировано более 62 млн рублей, за водоотведение — около 42,5 млн рублей, а за холодную воду — свыше 33 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как выяснилось, лишь 14 муниципалитетов республики смогли обеспечить полный перерасчет за СОИ. В их число вошли: город Набережные Челны, а также Агрызский, Актанышский, Арский, Бавлинский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Пестречинский, Рыбно‑Слободский, Сармановский, Тетюшский, Тукаевский и Тюлячинский районы.

Наталья Жирнова