Бизнес-обзор: в «КАН Авто» добавили активы в личный фонд, «Волгадорстрою» отказали в споре с налоговой

Абдуллины вновь переписали гипсовый завод в Аракчино на одного члена семьи

В первые дни нового года сын экс-главы Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина вышел из состава учредителей «Казанского гипсового завода». Татарстанский автодилер «КАН Авто» перевел в личный фонд семьи Колесовых еще несколько активов. Суд отказал конкурснику компании «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина в споре с налоговиками: арбитражный управляющий хотел сначала выплатить долги по зарплате работникам дорожника, а затем — налоги. Подробнее об этих и других новостях в сфере экономики и бизнеса республики — в очередном обзоре «Реального времени».

В «КАН Авто» завершают упаковку активов в ЛФ

Татарстанские автодилеры продолжают осваивать новые инструменты для управления капиталом — личные фонды. Владелец «КАН Авто» Александр Колесов перевел в ЛФ «Авес фонд» еще несколько компаний.

Фонд был создан в начале прошлого года, весной в него упаковали 80% долей ООО «КАН Авто» — самого прибыльного предприятия группы с выручкой в 7 млрд рублей. В последние дни 2025-го в «Авес фонд» перевели еще девять компаний с совокупным годовым оборотом свыше 18 млрд рублей: «КАН Авто Недвижимость», «КАН Авто-11», «КАН Авто-12», «КАН Авто-14», «КАН Авто-15», «КАН Авто-17», «КАН Авто-20», «КАН Авто-6» и «Карс Групп». Согласно открытым данным, оборот всей группы в 2022 году составил свыше 30,7 млрд рублей.

Личные фонды как инструмент вложения средств в России появились четыре года назад, и их популярность только растет. Инструмент привлекает крупный бизнес возможностью сберечь свои накопления, подготовить для передачи наследникам, а заодно оптимизировать налоговую нагрузку. Так, бенефициары личного фонда не платят НДФЛ при получении любых доходов после смерти учредителя.

Татарстанские предприниматели проявили большой интерес к созданию ЛФ. Кроме Колесовых личный фонд создали и в семье другого крупного автодилера — компании «ТрансТехСервис» Вячеслава Зубарева. Его сын Даниил Зубарев осенью возглавил ЛФ «Альянс».

В созданный в конце лета личный фонд «Будущее семьи» передали активы ГК «Вамин» Минтимера Мингазова. Еще ранее тому же примеру последовали основатель АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров, владелец «алюминиевого» холдинга «Татпроф» Сергей Рачков, глава «БАРС Групп» Тимур Ахмеров, собственник отелей Ramada, «Особняк на Театральной», «Олимп» Хаджимурат Газалиев и другие.

«Волгадорстрою» не разрешили сначала выплатить долги по зарплате, а потом — налоги

На этой неделе суд отказал конкурсному управляющему обанкротившегося «Волгадорстроя» в разрешении разногласий с налоговой. У предприятия известного дорожника Айрата Миннуллина, заключенного в СИЗО по делу о хищении 2,4 млрд рублей со стройки платного автобана М-12, накопились долги по зарплате и налогам. Компания задолжала уволенным работникам — 1,2 млрд рублей, действующим — 11,6 млн рублей, а бюджету — 172 млн.

Налоговики выставили инкассовые поручения для принудительного списания текущих платежей по налогам и сборам с расчетного счета компании. Но исполняющий обязанности конкурсника банкрота Ильдар Габбасов не согласился с действиями УФНС по РТ. Ссылался на нехватку денег предприятия для одновременной уплаты всех требований. В своем заявлении он просил суд изменить очередность их погашения, поставив в приоритет выплату зарплаты сотрудникам «Волгадорстроя», а налоги и страховые взносы перечислить после расчетов с коллективом.

Однако суд, ссылаясь на закон о банкротстве, указал, что долги по страховым взносам, как и в части НДФЛ, погашаются в режиме второй очереди текущих платежей. «Из материалов дела не усматривается наличие экстраординарных оснований для отступления от установленной законом очередности, — говорится в определении. — Любой работник ликвидируемого юридического лица (в процедуре конкурсного производства) попадает в подобную ситуацию, и должник в этом плане не исключение». В заявлении отказали, так что предприятию предстоит погашать долги по зарплате, одновременно выплачивая и налоги.

Гипсовый завод в Аракчино остался с одним владельцем

В среду из состава учредителей «Казанского гипсового завода» вышел сын экс-главы Госжилфонда. Половину акций семейного предприятия по выпуску строительного гипса в Аракчино он получил летом 2025 года. С тех пор сыновья братьев Талгата и Рината Абдуллиных — Булат и Ильяс — на равных владели компанией.

Сейчас Ильяс Абдуллин остался единственным собственником завода, как это было с 2016 года. Его двоюродный брат остается исполняющим обязанности гендиректора в челнинском «Домкор Строе» с оборотом в 5 млрд рублей. Компания входит в группу «Домкор» (ведущего застройщика Закамья), которую контролируют Абдуллины через ООО «Бизнес-инвест» и семья челнинского бизнесмена и депутата Рустема Гайнуллова через ООО «Итес». Кроме того, сын экс-главы ГЖФ выступает совладельцем пяти компаний, включая ООО «Аракчинский гипс», где ему принадлежит 15,6% долей.

Одному из старейших предприятий республики по выпуску строительного гипса через год исполнится 80 лет. За время своей работы завод разросся, увеличил мощности и объемы производства. Провел технические усовершенствования — перешел с угля на газ, за счет инвестиций поднял марочность гипса до уровня Г6, Г7. Порядка 95% всей продукции Аракчинского гипсового завода приобретается предприятиями России и стран СНГ.

Абдуллины управляют гипсовым бизнесом через несколько компаний, включая ООО «Аракчинский гипс», ООО «Абдуллингипс», АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» — сырье с этого месторождения поступает на завод в Аракчино. Выручка рудника в позапрошлом году составила 658 млн, чистая прибыль — 148 млн рублей. «Казанский гипсовый завод» в 2024 году заработал 200 млн, чистая прибыль составила всего 253 тыс. рублей.

Новый рулевой КАЗа и плюсы РФ от пошлин Трампа для Ирана

Еще одна громкая новость, о которой «Реальное время» рассказывало в начале недели, — это кадровые перестановки в ПАО «Туполев». Исполняющим обязанности управляющего директора Казанского авиазавода стал 37-летний заместитель по финансовым вопросам предприятия Юрий Абросимов. Кандидатуру «выпускающего» директора Зуфара Миргалимова, вернувшегося в Казань по настоянию Александра Бобрышева, не рассматривали из-за двух замечаний раиса РТ Рустама Минниханова. Несмотря на разногласия, перед ними стоит задача собрать в этом году не менее четырех самолетов Ту-214.

«С самого начала назначение 75-летнего Александра Петровича (Бобрышева, — прим. ред.) на пост управляющего ПАО «Туполев» рассматривалось как временное решение. Ему предстояло оставить преемника на Казанском авиазаводе, но в итоге выбор пришлось делать по согласованию с властями Татарстана», — объясняют логику кадровых перестановок на Казанском авиазаводе собеседники издания.

Новая инициатива президента США Дональда Трампа о пошлинах в 25% для стран-партнеров Ирана способна расчистить для России дорогу на иранский рынок, вытеснив оттуда конкурентов из Китая и Турции, считают эксперты «Реального времени». Но станет ли это реальным драйвером для экспорта зерна и металлов или же превратится в очередную попытку «получить все на халяву»? Пока одни видят в санкциях против Тегерана шанс для Москвы, другие сулят трудности для всех участников процесса. Подробнее — в нашем материале.