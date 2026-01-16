Ночью в Казани начнут чистку муниципальных парковок

Уборка начнется в 21:00 и продлится до 06:00

Фото: Динар Фатыхов

В ночь с 16 на 17 января состоится уборка снега с муниципальных парковок города, сообщила мэрия Казани.

Работы запланированы на ночное время, чтобы избежать помех движению автомобилей. Уборка начнется в 21:00 и продлится до 06:00.

Платная парковка на проспекте Хусаина Ямашева, 28 и 30 будет очищена первой. Затем последуют уборки на улицах Айвазовского, Бутлерова, Миславского, Ульянова-Ленина и Шахиди.

Ариана Ранцева