Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке

Президент России и премьер-министр Израиля созвонились 16 января

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер‑министром Израиля Нетаньяху. Информация об этом опубликована пресс‑службой Кремля.

В ходе беседы стороны детально обсудили обстановку вокруг Ирана, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России изложил принципиальные подходы российской стороны, акцентировав внимание на необходимости активизации политико‑дипломатических усилий. Цель таких шагов — обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Российская сторона подтвердила готовность и далее выступать в роли посредника и содействовать налаживанию конструктивного диалога между всеми заинтересованными государствами. По итогам переговоров достигнута договоренность о продолжении контактов — они будут вестись на различных уровнях.

Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал создание Совета мира для восстановления Газы.

Наталья Жирнова