В Казани откроется Центр кикбоксинга в Ново-Савиновском районе

Обучать спортсменов будут мастер спорта России по кикбоксингу Рустем Зинатуллин, а также Олег Морозов, неоднократно побеждавший на всероссийских соревнованиях

В Ново‑Савиновском районе Казани готовится к открытию Центр кикбоксинга. Новое спортивное учреждение разместится в освободившемся здании на улице Голубятникова — по соседству с лицеем №170, сообщает мэрия города.

В настоящее время на объекте уже стартовали капитальные ремонтные работы. Ход реконструкции лично проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

После завершения ремонта центр сможет ежедневно принимать до 180 юных спортсменов. Тренировочный процесс обеспечат опытные наставники: среди них — мастер спорта России по кикбоксингу Рустем Зинатуллин, имеющий 30‑летний тренерский стаж, а также Олег Морозов, неоднократно побеждавший на всероссийских, республиканских и региональных соревнованиях.

Напомним, что летом на проведение Кубка мэра Казани по кикбоксингу направили 1,1 млн рублей.

Наталья Жирнова