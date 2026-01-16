Новости спорта

В Казани откроется Центр кикбоксинга в Ново-Савиновском районе

11:11, 16.01.2026

Обучать спортсменов будут мастер спорта России по кикбоксингу Рустем Зинатуллин, а также Олег Морозов, неоднократно побеждавший на всероссийских соревнованиях

Фото: взято с сайта kzn.ru

В Ново‑Савиновском районе Казани готовится к открытию Центр кикбоксинга. Новое спортивное учреждение разместится в освободившемся здании на улице Голубятникова — по соседству с лицеем №170, сообщает мэрия города.

В настоящее время на объекте уже стартовали капитальные ремонтные работы. Ход реконструкции лично проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

После завершения ремонта центр сможет ежедневно принимать до 180 юных спортсменов. Тренировочный процесс обеспечат опытные наставники: среди них — мастер спорта России по кикбоксингу Рустем Зинатуллин, имеющий 30‑летний тренерский стаж, а также Олег Морозов, неоднократно побеждавший на всероссийских, республиканских и региональных соревнованиях.

взято с сайта kzn.ru

Напомним, что летом на проведение Кубка мэра Казани по кикбоксингу направили 1,1 млн рублей.

Наталья Жирнова

