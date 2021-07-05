Новую вакцину от коронавируса центра «Вектор» зарегистрируют под брендом Aurora-CoV

Фото: Максим Платонов (архив)

Новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV. Это следует из совместного заявления Роспатента и разработчика.

«Вектор» подал заявку на регистрацию товарного знака и знака обслуживания своей второй вакцины от 18 июня. Сейчас она проходит клинические испытания, пишет ТАСС.

«К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины», — отметили в Роспатенте.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в «Векторе» сообщили, что их новая вакцина может поступить в гражданский оборот уже в ближайшие несколько месяцев. «ЭпиВакКорона-Н» разработана на основе пептидных антигенов. Препарат намерены производить в форме суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитра».

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов объяснил, что «ЭпиВакКорона-Н» отличается от «ЭпиВакКороны» только технологическими особенностям производства.

Татьяна Демина