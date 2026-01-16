Штрафы до 1 млн и тюрьма за поддельные справки: в ГД внесли новый миграционный законопроект

Инициатива направлена на усиление контроля за состоянием здоровья иностранных граждан на территории России и предотвращение распространения опасных заболеваний

Фото: Ринат Назметдинов

В Госдуму внесли законопроект, направленный на противодействие нелегальной миграции и защиту здоровья граждан России. Документ предусматривает ряд существенных изменений в порядке медицинского освидетельствования иностранных граждан, передает ТАСС.

Инициатива направлена на усиление контроля за состоянием здоровья иностранных граждан на территории РФ и предотвращение распространения опасных заболеваний.

В первую очередь предлагается значительно сократить срок прохождения медосмотра: вместо нынешних 90 дней мигранты должны будут пройти обследование на опасные инфекционные заболевания, ВИЧ и употребление наркотиков в течение 30 дней после въезда в страну. Для тех, кто находится в России более 30 дней, вводится ежегодное обязательное освидетельствование.

Законопроект ужесточает ответственность за нарушения в этой сфере. Так, за уклонение от медосмотра предлагается выдворять мигрантов из страны по решению суда, а штрафы за это нарушение планируется увеличить в 12 раз — до 25–50 тысяч рублей. Использование поддельных справок о медосмотре может повлечь лишение свободы сроком до 4 лет.

Для медицинских организаций также вводятся серьезные санкции: за нарушение порядка проведения медосмотра предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, медучреждения обяжут оперативно информировать МВД и Роспотребнадзор о выявлении опасных заболеваний у мигрантов — это позволит ускорить процедуру высылки.

Напомним, что количество иностранцев, выдворенных из России, сократилось на 30% в 2025 году.

Наталья Жирнова