Судьба композитора в Татарстане: сам написал, сам записал, сам выпустил

Почему пример Эльмира Низамова — исключение

Эльмир Низамов выпустил альбом на «Мелодии». Фото: Динар Фатыхов

Симфонические произведения казанского композитора Эльмира Низамова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан издала фирма «Мелодия», при участии Министерства культуры РТ. Это редкий случай, когда музыка современного татарстанского автора доступна в цифровых сервисах. Системная работа в этом плане не ведется, нет средств, поясняют деятели культуры.

Для чего нужны симфонии на стриминге

Запись ГАСО РТ альбома «Посвящение» провели вместе с дирижером Джереми Уолкером, который с 2022 года дирижирует в Московском театре мюзикла и Оперном театре Московской консерватории.

В альбом вошли девять произведений разных лет. Это, в частности, «Восточная рапсодия», версию которой для фортепиано казанский композитор Эльмир Низамов написал в 15 лет, а инструментовку сделал уже в консерватории. Здесь есть вдохновленное древним тюркским праздником «Нардуган», известное не только в России симфоническое «Небесное движение», а также детские «Сказочные картины», по мотивам русских, татарских и марийских сказок. Наконец, заглавное произведение для солирующей трубы с оркестром.

Как рассказал Низамов, запись проводил звукорежиссер Московской филармонии Павел Лаврененков. К слову, это лишь первая часть издания. Позже планируется выпустить концерт для органа с оркестром «Великий Шелковый путь».

— Стриминг для академического композитора — это больше возможностей распространять свое творчество, — отмечает Низамов. — Я бы сказал, что это больше имиджевая история. Поэтому рассчитывать на большие доходы от стриминга не приходится. Но для меня важно именно то, что сегодня мою симфоническую музыку можно будет послушать на всех цифровых музыкальных платформах. Не у всех есть возможность попасть на концерты или переслушать музыку в записи. Тем более здесь она звучит в самом высоком качестве.

В фирме «Мелодия» отметили, что Низамов уже издавался у них — сначала в сборниках лауреатов конкурса Avanti и «Звуковой обзор», позднее вышла музыка к спектаклям «Адәмнәр» («Люди») и «Авиатор» театра «Экият». Впрочем, сейчас «Мелодия» не часто практикует издание современных композиторов, среди изданных — Валерий Бикташев и Антон Батагов. А упомянутые сборники «Звуковой обзор» — совместный проект с Союзом композиторов России.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/39576110?utm_source=web&utm_medium=copy_link">Эльмир Низамов. Посвящение</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/25115603">Джереми Уолкер</a> на Яндекс Музыке

Не только музыка, но и ноты

Эльмир Низамов, безусловно, самый известный и активный композитор республики последних лет, работающий и с оркестрами, и с театрами, и в сфере кино. Все это отражается в его большом каталоге. Театр в этом плане местных авторов сильно выручает, закрывая вопрос со студийным временем.

Как отмечает другой популярный казанский композитор Миляуша Хайруллина, важно издавать не только музыкальные произведения, но и сами ноты:

— Здесь автору не приходится претендовать на собственное издание, то есть сборник только с его музыкой. А издание очень важно с точки зрения исторического архива. Грубо говоря, мои ноты имеют вид абсолютно печатный, подобно изданной нотной странице. Но я все равно распространяю все это на правах рукописи. Можно издавать, если вложишь свои средства. Но, по-моему, стоимость такого частного заказа все равно баснословная. Если издать — вряд ли получишь доход. Может быть, выйдешь в ноль в лучшем случае. Я распространяю ноты, просто чтобы музыка звучала. Люди пишут, спрашивают — всем отправляю.

Миляуша Хайруллина на авторском концерте. из соцсетей Миляуши Хайруллиной

Что касается музыки, то артисты, исполняющие песни Хайруллиной, заполняют карточки артистов от себя:

— Если набрать мое имя в стримингах, большинство песен моего авторства не выйдут с моим именем, хотя артисты и вносят имена авторов, загружая песню. Если говорить о камерной музыке, или каких-то других опусах, которые у меня все же опубликованы, то в большинстве своем я записывалась на свои деньги, выпускала ее главным образом преследуя цель оставить образец исполнения своей музыки. Потому что при всей радости от исполнения своей музыки другими музыкантами я редко слышу образцовое исполнение.

Сейчас у Хайруллиной есть сделанные за свой счет записи двух авторских концертов: песенного и симфонического, а также опера «Кави-Сарвар». Опять же выкладывать их на музыкальные площадки она будет самостоятельно.

У ГАСО РТ немало записей классиков. Но не хватает татарстанской продукции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Но мы делаем это сами, без звукорежиссера»

Записей татарстанских композиторов, исключая упомянутые Хайруллиной песенные произведения, на стримингах не найти. В частности, в большом каталоге ГАСО РТ преобладают Чайковский, Рахманинов и Шостакович.

Редкий пример — изданный в 2024 году фортепианный альбом «Дорога в мечту» Алсу Сунгатуллиной. Она сделала запись на свои деньги.

— То, что нашей музыки особо нет в интернете, не значит, что мы ее не пишем, — говорит Сунгатуллина. — Проходят концерты, пришедшие люди слышат ее там. Но зафиксировать ее не удается. Я записалась сама, мне даже близкие люди говорили, что можно было записать лучше. Сейчас в здании Союза композиторов на Лобачевского появилась возможность студийно записываться. Но мы делаем там это сами, без звукорежиссера. Наш председатель Ильяс Камал, конечно, большой молодец, там используется и его оборудование. Но на все его не хватает, нужна помощь.

Еще одно решение — запланированные записи в новом здании театра Камала. По словам руководителя оркестра театра Данияра Соколова, сейчас идет техническая наладка и тестирование оборудования студии.

К слову, фестиваль «Мирас», на котором ежегодно звучат произведения и классиков, и современников, пока что практикует архивную фиксацию, но не полноценную запись, которую можно издавать. Возвращаясь к «Мелодии», в советское время «рекорд-монополист» практиковал выезды мобильных студий в регионы, где на концертных площадках фиксировались новые и старые произведения. Возможно, практику хороших записей «лайвов» стоит вернуть.