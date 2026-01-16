В Татарстане прорабатывают меры против «серых» отходов и недобросовестных юрлиц

При создании компании требуется наличие офиса, однако впоследствии отследить фактическое местонахождение организации бывает сложно

На коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов поднял ряд вопросов, связанных с обращением отходов и деятельностью юридических лиц.

По словам эксперта, существует проблема отсутствия должного контроля за юрлицами после их регистрации. При создании компании требуется наличие офиса, однако впоследствии отследить фактическое местонахождение организации бывает крайне сложно. Это создает условия для недобросовестной деятельности: некоторые компании функционируют без заключения необходимых договоров с ресурсоснабжающими организациями, а после прекращения работы оставляют после себя склады с отходами. Нередко такие отходы незаконно размещают на контейнерных площадках жилых домов.

Особую озабоченность вызывает ситуация со строительным мусором, объемы которого активно растут в пригородных районах. Кроме того, распространена практика так называемого «серого» вывоза отходов: вместо заключения договора со специализированным полигоном и законной утилизации мусора недобросовестные операторы сбрасывают отходы на контейнерные площадки. Это приводит к серьезным проблемам — стандартная техника мусоровозов не справляется с такими объемами и типами отходов, приходится привлекать специализированную технику для уборки с грунта.

В настоящее время в Госсовете прорабатывается инициатива, направленная на устранение этих проблем. Также отмечается, что отсутствие полноценного закона о персональных данных ограничивает возможности по отслеживанию деятельности юрлиц и выявлению нарушителей.

Рената Валеева