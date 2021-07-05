Жителей Сочи просят быть готовыми к эвакуации из-за риска наводнения
В реках Хорота и Мацеста в Сочи зафиксировали критический уровень воды, в связи с этим существует риск наводнения и жителей Сочи просят быть готовыми к эвакуации, сообщает «РИА Новости».
Население оповещают через сирено-речевые установки. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости на случай возникновения необходимости эвакуации населения.
Для помощи жителям дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».
Ранее от наводнения сильно пострадал Крым — ущерб от наводнения превысил 200 млн рублей.
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