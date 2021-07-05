Жителей Сочи просят быть готовыми к эвакуации из-за риска наводнения

Фото: ru.wikipedia.org / Arne Müseler

В реках Хорота и Мацеста в Сочи зафиксировали критический уровень воды, в связи с этим существует риск наводнения и жителей Сочи просят быть готовыми к эвакуации, сообщает «РИА Новости».

Население оповещают через сирено-речевые установки. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости на случай возникновения необходимости эвакуации населения.

Для помощи жителям дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».

Ранее от наводнения сильно пострадал Крым — ущерб от наводнения превысил 200 млн рублей.

Маргарита Головатенко