АИР: инвестиции в основной капитал Татарстана по итогам 2025 года могут составить 1,6 трлн

Об этих прогнозах сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в рамках итоговой коллегии инвестиционного агентства

Фото: Артем Дергунов

Инвестиции в основной капитал Татарстана по итогам 2025 года по прогнозам могут составить 1,6 трлн. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в рамках итоговой коллегии инвестиционного агентства.

По итогам девяти месяцев 2025 года республика продемонстрировала существенный рост инвестиций в основной капитал: объем вложений превысил 1,17 трлн рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом внебюджетные инвестиции за январь — сентябрь достигли 1,66 трлн рублей — их рост составил 34%. Примечательно, что этот показатель оказался выше общего объема инвестиций за весь 2024 год. Уже по результатам первого полугодия 2025‑го объем инвестиций в основной капитал республики составил 660 млрд рублей (рост на 14,6%), а внебюджетные вложения — 614,4 млрд рублей (увеличение на 27%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Такие результаты позволили Татарстану занять четвертое место в России по общему объему инвестиций и шестое — по внебюджетным (без учета малого и среднего предпринимательства) за январь — сентябрь 2025 года.

По предварительной оценке, по итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Татарстана достигнет 1,6 трлн рублей, из которых 1,3 трлн рублей поступят из внебюджетных источников.

— Продолжается специальная военная операция, и не могу не отметить, что инвестиционный рост во многом обеспечен за счет оборонных предприятий. Хотя, конечно, работа по инвестиционным проектам в республике идет полным ходом, — заявила Минуллина.



Наталья Жирнова