Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании

Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании. Его место займет Энди Джесси, который на сегодняшний день возглавляет Amazon Web Services.

Безос перейдет на должность исполнительного председателя Совета директоров Amazon. Это запланировано на третий квартал 2021 года, говорится в пресс-релизе компании.

В августе прошлого года Безос стал первым миллиардером в истории, состояние которого превысило 200 млрд долларов. Ему принадлежит 11,1% акций Amazon. Рейтинг богатейших людей Forbes он возглавляет с 2017 года.

Отметим, что Amazon можно считать одним из главных выгодоприобретателей от пандемии коронавируса. Режим самоизоляции позволил компании нарастить капитализацию с $1 трлн до $1,24 трлн.



Татьяна Демина