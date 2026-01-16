Ипотечные выдачи семьям в декабре 2025-го стали максимальными за 1,5 года

Объем кредитования вырос на 61%, количество сделок увеличилось на 53%

Фото: Динар Фатыхов

В декабре 2025 года выдача ипотечных кредитов достигла максимального уровня за последние полтора года, согласно данным ДОМ.РФ.

Всего была выдана 161 тысяча кредитов на общую сумму 808 миллиардов рублей. Это максимальный показатель по количеству кредитов за указанный период и лучший результат по объему с октября 2023 года.

Главным драйвером роста стала государственная программа поддержки семей — «Семейная ипотека». Из общего количества ипотечных займов 114 тысяч кредитов были предоставлены именно по этому направлению, причем большая часть из них — около 104 тысяч — относится непосредственно к программе «Семейная ипотека».

Ранее «Реальное время» писало, что эксперты прогнозируют снижение активности на рынке жилья в 2026 году.





Ариана Ранцева