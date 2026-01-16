Инициатива депутата Госдумы по защите школ может разбиться о кадровый голод

Классного руководителя в школах России предложили заменить на педагога-наставника без предметной нагрузки

Фото: Артем Дергунов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов вернулся к идее реформирования института классного руководства. Спустя шесть лет после предложения обучать учителей основам психологии депутат выступил с более радикальной инициативой: превратить классных руководителей в «наставников», которые будут заниматься только воспитанием детей, не отвлекаясь на ведение уроков. Где найти тысячи новых специалистов в условиях кадрового голода, как разграничить их функции со школьными психологами и станет ли эта мера реальным заслоном для школьных трагедий — в материале «Реального времени».

«Классные руководители несут колоссальную моральную ответственность»

После трагедий в школах, подобно той, что произошла недавно в Одинцово, в российском обществе неизменно возникает потребность найти виновного — будь то учитель, классный руководитель или директор. В первую очередь вопросы адресуются классному руководителю: «Почему вы не заметили девиантное поведение ребенка?». И, на первый взгляд, логика понятна: он проводит в школе значительную часть времени, а с учетом занятости родителей воспитательная функция зачастую фактически перекладывается на педагогов.

На современных педагогах сейчас не только классное руководство (в среднем на них приходится по 30 детей), но и преподавание своего предмета в других классах. На это обратил внимание и зампредседателя Госдумы Борис Чернышов, разработавший инициативу «О введении в школах должности «педагог-наставник без предметной нагрузки». Соответствующее предложение он направил министру просвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову.

Заместители председателя Госдумы Борис Чернышов и Владислав Даванков. взято с сайта duma.gov.ru

В пояснительной записке Чернышов указал: «Сегодня классные руководители несут колоссальную моральную ответственность и в подавляющем большинстве случаев одновременно являются учителями-предметниками с полной учебной нагрузкой. Это создает системную проблему: его время, внимание и энергия распределены между подготовкой к урокам, проверкой работ, заполнением отчетности и собственно воспитательной работой.... Воспитательная функция, по сути, становится второстепенной нагрузкой...»

Учитель стал единственным связующим в цепочке «дети — родители — школа»

С 2000 по 2025 год численность школьных учителей в России сократилась с 1,4 до 1,1 млн человек. Эта тенденция во многом обусловлена постепенным сокращением педагогических кадров, начавшимся еще в 2001 году. Тогда из штатного расписания стали исчезать должности педагогов‑психологов, педагогов дополнительного образования и освобожденных классных руководителей. В результате последние фактически превратились в единственное связующее звено между детьми, родителями и школой.

Однако такая ситуация сложилась не сразу. В более ранний период — примерно с 1958 по 1984 год — освобожденный классный руководитель выполнял широкий круг задач. В его обязанности входила организация кружков, участие в общественной жизни района, проведение работы по интернациональному воспитанию, краеведческой и экологической деятельности, а также профориентация учащихся с ориентацией на рабочие профессии.



— Текущая нагрузка классного руководителя, конечно, не позволяет полноценно заниматься воспитанием учеников. У нас элементарная нехватка кадров <...> При этом новая должность, предложенная депутатом, не сможет заменить того же школьного психолога. Это принципиально разные функции. В тех школах, где психологи есть, они ведут свою работу отдельно. Но такая ситуация — редкость: далеко не все учебные заведения могут похвастаться штатным специалистом. Поэтому его наличие в школе — это, безусловно, большой плюс, — рассказала в разговоре с «Реальным временем» главред портала для педагогов «Альянс Учителей» Айгуль Ризатдинова.

Нехватку кадров подтвердил другой собеседник издания — директор АНОО «Международная школа Казани» Нияз Гафиятуллин. Из-за этой проблемы нагрузка перераспределяется между всеми, кто работает в школе.

— Если мы начнем углубляться в проблему, то, на мой взгляд, стоит начать с простых вещей. Прежде всего — повысить привлекательность работы в школе, закрыть вопрос с нехваткой педагогов, уравновесить нагрузку и обеспечить ее достойную оплату. Это уже решит огромное количество проблем: у учителей появится адекватная загруженность, освободится время и т. д. И только после этого стоит обсуждать более «радикальные» меры. Например, сейчас в школе работает сто человек. Если в ней пятьдесят классов, получается, что нужно дополнительно набрать еще пятьдесят педагогов? — задался вопросом директор школы.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

В стране не хватает 33,2% учителей математики и 24,1% учителей физики

В 2025 году глава Минпросвещения заявил, что в российских школах не хватает 1,8% учителей — это 18,8 тыс. вакансий. Президент Владимир Путин при этом обозначил более тревожные цифры по отдельным предметам: дефицит учителей математики достигает 33,2%, а физики — 24%.

Ситуация в Татарстане схожа с общероссийской картиной. Согласно данным Росстата, в детсадах республики работали 20,5 тыс. педагогических сотрудников, а в школах — 36,98 тыс. Однако, как сообщил министр образования РТ Ильсур Хадиуллин, нехватка кадров остается существенной: свыше тысячи воспитателей не хватало в детсадах и около двух тысяч учителей — в школах. Наиболее остро дефицит ощущался по стратегическим специальностям — преподавателей математики и русского языка, а также учителей начальных классов. Наибольшая нехватка педагогов зафиксирована в Казани, Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Минпросвещения заявили о готовности проанализировать предложение Чернышова, однако уточнили ТАСС, что официальное обращение в ведомство пока не поступало. В связи с этим в министерстве не могут ни поддержать, ни отвергнуть инициативу.