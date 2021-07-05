Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса

Стало известно о смерти кинорежиссера, актера, сценариста, продюсера, члена правления «Мосфильма» Владимира Меньшова. Он скончался сегодня от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

В числе его самых известных работ фильм «Москва слезам не верит», за который он получил «Оскар», а также «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995), «Китайскій сервизъ» (1999), «Зависть богов "(2000) и другие.

Фото: kremlin.ru

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже, сообщили в «Мосфильме.

