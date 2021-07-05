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Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса

11:07, 05.07.2021
Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
Фото: ru.wikipedia.org/Svklimkin

Стало известно о смерти кинорежиссера, актера, сценариста, продюсера, члена правления «Мосфильма» Владимира Меньшова. Он скончался сегодня от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

В числе его самых известных работ фильм «Москва слезам не верит», за который он получил «Оскар», а также «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995), «Китайскій сервизъ» (1999), «Зависть богов "(2000) и другие.

Фото: kremlin.ru

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже, сообщили в «Мосфильме.

Справка

Владимир Меньшов — Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), член Союза кинематографистов РФ

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