В Калининграде разрешили провести Суперкубок России по футболу с ограничением по количеству зрителей

Фото: Максим Платонов (архив)

На стадионе «Калининград» власти региона разрешили проведение матча Суперкубка России по футболу, сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Принято решение разрешить проведение матча Олимп-Суперкубок России по футболу в 2021 году на стадионе «Калининград» с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, с максимальной заполняемостью зрительских трибун не более 70% от общего количества мест», — сказал он.

Матч состоится 17 июля — в нем примут участие петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Напомним, «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом РПЛ.

Алексей Нечаев