У задержанной директора медколледжа в Челнах изъяли расписки на 18 млн рублей

В Набережных Челнах на 68-летнюю директора медицинского колледжа Светлану Вахитову завели уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в СКР по Татарстану.

Женщина подозревается в получении взяток за покровительство работе кафе в колледже. При обыске у нее в квартире нашли и изъяли расписки о передаче денег на общую сумму 18 млн рублей, а также около 2 млн наличных денег.

Директора и ее дочь, начальника отдела допобразования в медколледже, задержали. Их допрашивают. Они также подозреваются в незаконной выдаче документов на обучение и COVID-сертификатов, пишут «Челнинские известия».

