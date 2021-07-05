В России разрешили полеты в Турцию еще из нескольких городов

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти России расширили перечень российских городов, из которых можно улететь в Турцию. Список увеличен по решению оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

С 12 июля российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска, говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Также с 12 июля станут доступны полеты в Измир. На сегодняшний день россияне могут отправиться на самолете в Стамбул, Анкару, Анталию, Даламан и Бодрум.

Напомним, Россия восстановила полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня, после того как инспекция экспертов установила, что масочный режим в стране соблюдается.

В апреле этого года Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В страну на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.



Татьяна Демина