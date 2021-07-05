Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии, продлили арест

Фото: Максим Платонов (архив)

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Ильназу Галявиеву, устроившему утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175. Он пробудет под стражей до 11 октября, пишет ТАСС. Заседание проходило в отсутствие обвиняемого.

Напомним, о продление срока ареста Галявиеву еще на три месяца на прошлой неделе запросили следователи. Советский райсуд Казани арестовал стрелка на следующий день после трагедии в гимназии.



В СИЗО Москвы он находится в двухместной камере под строгим контролем, так как в Казани его поставили на профилактический учет как склонного к побегу, нападениям и самоубийству. В столицу его доставили для проведения психолого-психиатрической экспертизы.



Фото: Максим Платонов (архив)

Член ОНК Ева Меркачева сообщала, что Галявиев показал свежую рану, которую нанес себе сам, и пожаловался на боль в спине. Также члены ОНК Москвы рассказывали, что стрелок вновь называл себя богом. По словам сотрудников изолятора, он бросался на них и на решетки камеры.

Татьяна Демина