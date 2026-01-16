Из Москвы в Казань двухэтажными поездами отправились 400 тысяч пассажиров в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Всего двухэтажными поездами воспользовались почти 1,9 млн человек. Наиболее популярным направлением стал маршрут Москва — Чебоксары, которым воспользовались 672,7 тысячи пассажиров. Следующими по популярности стали маршруты Москва — Ижевск (435 тысяч пассажиров), Москва — Казань (400 тысяч пассажиров) и Москва — Йошкар-Ола (377 тысяч пассажиров). Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Высокие показатели достигнуты благодаря современному оборудованию вагонов: кондиционерами, экологичными туалетами, розеткам для зарядки гаджетов и специальными условиями для маломобильных пассажиров. Каждый поезд оснащен необходимым оборудованием для комфортного путешествия, включая специальное оборудование для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее «Реальное время» писало, что направление Казань — Москва по ГЖД стало популярным на новогодние праздники.

Ариана Ранцева