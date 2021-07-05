В МГУ намерены не допускать на рабочие места сотрудников без прививки от COVID-19

Московский государственный университет принял решение с 5 июля не допускать на рабочие места сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто не переболел им и не имеет противопоказаний к прививке.

На работе в МГУ могут находиться те, кто привился первой дозой двухкомпонентной вакцины, сообщается на сайте университета. Решение принято в целях обеспечения безопасности студентов и сотрудников.

В МГУ обратили внимание, что в столице усложняется санитарно-эпидемиологическая обстановка, активно растет число новых случаев коронавируса и летальных исходов от заражения им, из-за чего увеличивается нагрузка на медучреждения.

Прививку от COVID-19 студенты, преподаватели и прочие сотрудники вуза могут сделать прямо в нем, в специальных кабинетах вакцинации. Для удобства организована возможность электронной записи.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе остается крайне сложной, из-за этого власти ввели дополнительные ограничения. Также с 1 июля в столице началась ревакцинация от COVID-19.



Татьяна Демина