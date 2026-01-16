Сергей Рыжиков поблагодарил коллектив за успешный космический полет
Итоги торжественной встречи подвел Олег Кононенко
Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и обеспечении полета, отметив вклад специалистов и слаженную работу большого коллектива, сообщает Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
«Мне посчастливилось трудиться в замечательном коллективе. Работа на орбите, несмотря на всю ее сложность, — фантастическая, сказочная. На трудности мы стараемся не обращать внимания, потому что для нас счастье — быть там», — подчеркнул Сергей Рыжиков.
Выступление командира поддержал член экипажа Алексей Зубрицкий, выразив благодарность специалистам, готовившим космонавтов к полету, создателям ракетно-космической техники, а также тем, кто сопровождал экипаж после возвращения на Землю. Отдельные слова признательности он адресовал семьям.
Итоги торжественной встречи подвел Олег Кононенко, поблагодарив экипаж за достойно выполненную работу и пожелав космонавтам скорейшей реабилитации и возвращения в строй.
Заключительным мероприятием встречи стала автограф-сессия экипажей для сотрудников Центра и гостей мероприятия.
Ранее «Реальное время» писало, что космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вернулся на Землю спустя 245 дней.
