Госкомитет РТ по тарифам проведет внеплановые проверки двух предприятий в текущем году

Они позволяют выявлять нарушения, непосредственно затрагивающие права граждан

С 2025 года в России прекращено действие специального моратория на внеплановые проверки бизнеса, ранее установленного правительством РФ. При этом перечень оснований для таких проверок был расширен. Для субъектов МСП сохраняется запрет на плановые проверки до 2030 года — за исключением предприятий, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков.

На коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам председатель ведомства Ренат Гайнутдинов сообщил, что на текущий год уже получено согласование на проведение проверок двух предприятий. По его словам, такие мероприятия критически важны: именно внеплановые проверки позволяют выявлять нарушения, непосредственно затрагивающие права граждан.

В качестве примеров работы комитета были приведены конкретные кейсы. Так, по обращению гражданина в отношении предприятия «Бугульма‑Водоканал» было возбуждено административное производство. Причина — нарушение порядка ценообразования и необоснованное владение объектами коммунальной инфраструктуры без заключенного концессионного соглашения.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Другой пример — реакция на обращение жителей СНТ «Боровинка» в Тукаевском районе о необоснованном повышении тарифов на электроэнергию. Благодаря вмешательству ведомства незаконная деятельность на территории СНТ была пресечена.

Кроме того, коллективное обращение жителей Салтовского залива в Казани позволило выявить ошибки в учете показаний приборов и необоснованно высокие начисления за электроэнергию. В результате был проведен перерасчет, что обеспечило защиту имущественных прав граждан.

Гайнутдинов подчеркнул: обращения жителей — не просто сигналы о проблемах, а важный инструмент, позволяющий оперативно реагировать на нарушения и восстанавливать справедливость.

Рената Валеева