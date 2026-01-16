Казань станет одним из главных туристических центров России весной 2026 года

Фото: Максим Платонов

Почти треть — 31% — бронирований отелей в России на весну 2026 года приходится на одного человека. Это свидетельствует о растущем интересе к самостоятельному отдыху среди отечественных путешественников. Исследование сервиса OneTwoTrip показывает, что российские туристы предпочитают проводить весну в коротких поездках продолжительностью около трех дней, выбирая отели аналогичной ценовой категории, как и годом ранее, пишет ТАСС.

Самым востребованным направлением внутри страны остается столица — Москва, куда запланировано 16,3% всех бронирований. Санкт-Петербург занимает второе место с показателем 15,4%, а замыкает тройку лидеров Казань с результатом 7,1%.

Среди зарубежных направлений лидирует Италия, привлекающая почти каждого десятого российского туриста. Отели Италии занимают первое место с долей 11,2%. За Италией следуют Таиланд и Япония с показателями 9,2% и 8,5% соответственно. По данным исследования, россияне стали планировать зарубежные поездки немного длиннее, увеличив среднюю продолжительность пребывания до 5,5 дня против прошлогодних 5,2 дня

Ранее «Реальное время» писало, что в Минэкономразвития отметили существенный прирост туризма в Татарстане за год.

Ариана Ранцева