Автобусы МУП «ПАТП №2» перевезли в прошлом году 118 млн пассажиров
Наибольшее количество поездок пришлось на маршруты №1, 45, 18, 46 и 54
В прошедшем году автобусы муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автотранспортные перевозки №2» («ПАТП №2») перевезли 118 миллионов пассажиров, сообщила мэрия Казани.
Транспортное предприятие обеспечивает работу 42 городских маршрутов. Наибольшее количество поездок пришлось на маршруты №1, 45, 18, 46 и 54, ставшие абсолютными лидерами по количеству перевозимых пассажиров среди всех остальных линий городской транспортной сети.
Ранее «Реальное время» писало, что жители микрорайона в Высокогорском районе остались без общественного транспорта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».