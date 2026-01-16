Новости общества

Автобусы МУП «ПАТП №2» перевезли в прошлом году 118 млн пассажиров

18:31, 16.01.2026

Наибольшее количество поездок пришлось на маршруты №1, 45, 18, 46 и 54

Фото: Дарья Пинегина

В прошедшем году автобусы муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автотранспортные перевозки №2» («ПАТП №2») перевезли 118 миллионов пассажиров, сообщила мэрия Казани.

Транспортное предприятие обеспечивает работу 42 городских маршрутов. Наибольшее количество поездок пришлось на маршруты №1, 45, 18, 46 и 54, ставшие абсолютными лидерами по количеству перевозимых пассажиров среди всех остальных линий городской транспортной сети.

Ранее «Реальное время» писало, что жители микрорайона в Высокогорском районе остались без общественного транспорта.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

