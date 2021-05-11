Итоги дня: стрельба в казанской гимназии и что случилось после
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных новостей за вторник, 11 мая.
- Сегодня утром 19-летний выпускник казанской гимназии №175 пришел в школу с автоматическим дробовиком и открыл огонь. В результате происшествия погибли девять человек — семеро школьников и двое взрослых. Изначально сообщалось о двух стрелявших — второго якобы ликвидировали в здании школы. Но позже МВД официально опровергло эти сообщения. 12 мая по поручению президента Татарстана объявлено днем траура, отменены все развлекательные мероприятия.
- Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом. В Казани вводили режим контртеррористической операции (КТО), который отменили только в 14.30. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»). Дело передали в центральный аппарат СКР. После трагедии Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Генпрокуратура заявила о проверке организации охраны в школах Казани.
- В ходе установления обстоятельств произошедшего выяснилось, что нападавший юноша владел оружием на законных основаниях. Владимир Путин в связи с трагедией поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Росгвардия завила, что выполнит поручение президента. Трагедия получила международный резонанс — соболезнования выразили посольство США в России и официальный Евросоюз, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.
- Большинство убитых — ученики 8 «А» класса. С ними погибла 26-летняя учительница английского языка. В больнице скончалась еще одна учительница, педагог начальных классов 55 лет. В больницах находятся 18 детей и трое взрослых. Огнестрельные ранения пострадавших при стрельбе в казанской школе тяжелые. Для эвакуации пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Казань прибыл спецборт МЧС. Также в Казань прилетели министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени. Вахтера казанской гимназии, где произошла трагедия, представят к награде.
- Напуганные родители стали массово забирать детей из школ и детсадов, а учеников, которые учатся во вторую смену, не стали отправлять в школы. У школы, где произошла трагедия, развернули стихийный мемориал. Временный мемориал также развернули в Набережных Челнах. Люди, пытаясь хоть чем-то помочь, отправились сдавать донорскую кровь для пострадавших, в центр переливания крови образовались очереди. В Минздраве поблагодарили казанцев за неравнодушие, но отметили, что татарстанские больницы обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови. После трагедии соцсети начали заполняться слухами и фейками: появилась информация, якобы родители не могут найти некоторых детей, ее опровергли в мэрии.
- На границе Израиля и сектора Газа произошло резкое обострение ситуации. Израильские военные заявили, что нанесли удар по группе боевиков ХАМАС, развернувших установки противотанковых ракет. Ракетные обстрелы Израиля продолжаются.
- Бюджет на благоустройство парков и скверов в Казани могут сократить из-за плохо голосующих казанцев. В голосовании по благоустройству парков и скверов приняли участие 31 605 человек — это всего три процента казанцев. При этом необходимо, чтобы свои голоса отдали минимум 152 000 человек — 15% жителей старше 14 лет. Если голосование не наберет нужного количества заинтересованных, бюджет программы сократят.
- В Татарстане на десять дней установилась аномальная жара. Как сообщили синоптики, среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы. Такая погода продлится до 20 мая.
- Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Проект направили председателю Государственной думы. Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года. Это была одна из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны. Договор позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
- В Госдуме разработали два законопроекта, позволяющие гражданам России оформить «добровольный запрет» на выдачу кредитов на их имя. Граждане могут получить право вводить и отменять запрет на выдачу кредитов или займов на их имя. Заявку можно будет подавать через «Госуслуги» или банки, в том числе через их мобильные приложения или личные кабинеты.
- Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что при нынешнем уровне добычи запасов нефти в России хватит на 59 лет, запасов газа — на 103 года. Поэтому он заявил о необходимости развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных районах.
- Клабхаус запустил аndroid-приложение для жителей США. Через несколько недель приложение станет доступно пользователям в других англоязычных странах, а затем и по всему миру.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым