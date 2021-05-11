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Итоги дня: стрельба в казанской гимназии и что случилось после

19:00, 11.05.2021
Итоги дня: стрельба в казанской гимназии и что случилось после
Фото: Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных новостей за вторник, 11 мая.

Фото: Максим Платонов
Фото: Максим Платонов
  • В ходе установления обстоятельств произошедшего выяснилось, что нападавший юноша владел оружием на законных основаниях. Владимир Путин в связи с трагедией поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Росгвардия завила, что выполнит поручение президента. Трагедия получила международный резонанс — соболезнования выразили посольство США в России и официальный Евросоюз, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Фото: Максим Платонов
  • Большинство убитых — ученики 8 «А» класса. С ними погибла 26-летняя учительница английского языка. В больнице скончалась еще одна учительница, педагог начальных классов 55 лет. В больницах находятся 18 детей и трое взрослых. Огнестрельные ранения пострадавших при стрельбе в казанской школе тяжелые. Для эвакуации пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Казань прибыл спецборт МЧС. Также в Казань прилетели министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени. Вахтера казанской гимназии, где произошла трагедия, представят к награде.
  • На границе Израиля и сектора Газа произошло резкое обострение ситуации. Израильские военные заявили, что нанесли удар по группе боевиков ХАМАС, развернувших установки противотанковых ракет. Ракетные обстрелы Израиля продолжаются.
  • Бюджет на благоустройство парков и скверов в Казани могут сократить из-за плохо голосующих казанцев. В голосовании по благоустройству парков и скверов приняли участие 31 605 человек — это всего три процента казанцев. При этом необходимо, чтобы свои голоса отдали минимум 152 000 человек — 15% жителей старше 14 лет. Если голосование не наберет нужного количества заинтересованных, бюджет программы сократят.
Фото: Максим Платонов
  • В Татарстане на десять дней установилась аномальная жара. Как сообщили синоптики, среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы. Такая погода продлится до 20 мая.
  • Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Проект направили председателю Государственной думы. Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года. Это была одна из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны. Договор позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
  • В Госдуме разработали два законопроекта, позволяющие гражданам России оформить «добровольный запрет» на выдачу кредитов на их имя. Граждане могут получить право вводить и отменять запрет на выдачу кредитов или займов на их имя. Заявку можно будет подавать через «Госуслуги» или банки, в том числе через их мобильные приложения или личные кабинеты.
Фото: duma.gov.ru
  • Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что при нынешнем уровне добычи запасов нефти в России хватит на 59 лет, запасов газа — на 103 года. Поэтому он заявил о необходимости развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных районах.
  • Клабхаус запустил аndroid-приложение для жителей США. Через несколько недель приложение станет доступно пользователям в других англоязычных странах, а затем и по всему миру.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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