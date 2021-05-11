В Татарстане на десять дней установилась аномальная жара

В Татарстане с 10 мая установилась аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы, сообщает ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такая погода продлится до 20 мая.

Сегодня днем температуры воздуха поднимутся до +29 градусов, в среду и четверг — до +31 градуса, сообщили ранее синоптики Гидрометцентра РТ. До конца недели в республике будет жара до +32 градусов.