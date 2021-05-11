Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана после трагедии в казанской школе №175, сообщается в telegram-канале «Пул Первого».

«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей», — отметил он.

Сегодня в Казани молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».



Алексей Нечаев