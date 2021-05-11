В Минздраве Татарстана опровергли информацию о нехватке донорской крови для пострадавших при стрельбе в школе

В Минздраве республики опровергли появившуюся в соцсетях информацию о нехватке донорской крови. Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Информацию подтвердила мэрия Казани, нехватки донорской крови у больниц нет.

«Все лечебные учреждения Казани обеспечены достаточными запасами компонентов крови. Объявление Республиканского центра крови было связано с повышенным наплывом желающих сдать кровь. Служба крови работает в штатном режиме», — сообщили в Минздраве.

Напомним, что сегодня произошла стрельба в казанской гимназии. Подробнее о случившемся — в онлайн-трансляции «Реального времени».



Ольга Плешкова