Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.



Проект направили председателю Государственной думы, сообщает RT.

Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу в 2002 году 1 января. Это была одна из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны. Договор позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Фото: realnoevremya.ru

В мае 2020-го США запустили процедуру выхода из соглашения и завершили ее 22 ноября. После этого в январе текущего года о выходе из соглашения заявила Россия.

В апреле МИД сообщал о том, что Россия выйдет из ДОН до конца мая.

Маргарита Головатенко