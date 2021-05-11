Бюджет на благоустройство парков и скверов в Казани могут сократить

Бюджет на благоустройство парков и скверов в Казани могут сократить из-за плохо голосующих казанцев. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани заявил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

В голосовании по благоустройству парков и скверов приняли участие 31 605 человек — это всего три процента казанцев. При этом необходимо, чтобы свои голоса отдали минимум 152 000 человек — 15% жителей старше 14 лет. Если голосование не наберет нужного количества заинтересованных, бюджет программы сократят.

Игорь Куляжев предложил казанцам быть активнее. Отдать свой голос можно на сайте госуслуг РТ.

Напомним, что голосование продлится с 26 апреля по 30 мая. По результатам голосования будут определены объекты, которые будут реализовываться в 2022 году. По всем 45 муниципальным образованиям для голосования уже был выбран 201 объект общественного пространства. Голосование пройдет на портале «Госуслуги».

Ольга Плешкова