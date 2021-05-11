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Генпрокуратура заявила о проверке организации охраны в школах Казани

16:39, 11.05.2021 3
Генпрокуратура заявила о проверке организации охраны в школах Казани
Фото: realnoevremya.ru

Генпрокуратура заявила о проверке организации охраны в школах Казани. Ведомство намерено проверить вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала.

«Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия», — пишет ведомство.

Также будет проверена законность выдачи нападавшему разрешения на оружие.

Прокуратура РТ по поручению Генпрокуратуры РФ начала проверку по фактам случившегося, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, что сегодня 19-летний парень устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате погибли девять человек, еще 21 госпитализирован. В казанской гимназии, где произошла трагедия с оружием, отсутствовала охрана. Юноша, устроивший стрельбу в школе Казани, владел оружием законно. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что в Татарстане пройдет комплексная проверка всех владельцев оружия.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Как обычно, сначала гром, потом крестимся!
    На упреждение никак?
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    Анонимно 11 май
    И как тут сработать на упреждение? Анонимность в сети убрать?
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  • Анонимно 11 май
    Проверять надо не в школах, а на пл.Свободы и пл.1 мая - как там организована охрана в школах.
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