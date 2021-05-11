Трагедия в казанской гимназии: главное
Девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Произошедшее может оказаться одним из наиболее массовых случаев стрельбы в учебном заведении в новейшей истории России — «Реальное время рассказывает, что известно о трагедии на данный момент.
Сообщение о стрельбе поступило около 9.30 утра. Галявиев вышел из дома на Туганлык, 10 в 09.19 с оружием в руках. Меньше 10 минут ему потребовалось, чтобы добраться до школы, войти туда и открыть огонь. Все длилось около восьми минут. Согласно опубликованным в Сети записям с наружных видеокамер, уже в 09.34 он сдался силовикам, по более ранним сообщениям — его задержали, когда он пытался ретироваться в сторону дома.
«Сидели на уроке, услышали по громкой связи — завуч кричит о том, чтобы закрывали кабинеты и прятались. Пока сидели, услышали несколько выстрелов, либо просто что-то взрывалось. Минут через 20 нас вывел ОМОН, стояли на заднем дворе... Школа вдребезги, нет чистого места», — рассказала «Реальному времени» одна из учениц, находившихся в гимназии. Другие ученики рассказали, что на первом этаже были выбиты окна и двери — как после взрыва. Параллельно эвакуировали два жилых дома по адресам улица Глушко, дом 22 и улица Туганлык, дом 10. После того, как дома проверили экстренные службы, жители в них вернулись.
В ходе стрельбы погибла 26-летняя учительница Эльвира Игнатьева, преподававшая в этой школе несколько лет. В 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года», являлась грантополучателем «Наш новый учитель — 2018». Вторая погибшая из числа взрослых — 55-летняя сотрудница школы по имени Венера Айзатова.
Изначально сообщалось о двух стрелявших — второго якобы ликвидировали в здании школы. Но позже МВД официально опровергло эти сообщения — стрелок был один.
На место происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подтвердил, что стрелявший был один, а также заявил: семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе будет оказана помощь. Позже стало известно: выплаты в 1 миллион направят семьям погибших, 400 тысяч — людям, получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести, 200 тысяч — легкой степени.
12 мая по поручению президента Татарстана объявлено днем траура, сегодня же занятия в казанских школах отменили. Завтра в школах уроки также проводиться не будут.
Еще до решения об отмене родители стали массово забирать детей из школ и детсадов — в результате перед дверями учебных заведений собрались очереди. Обучающихся во вторую смену родители сегодня не отпускали в школы. Охрану всех учебных заведений города усилили, вход в школы ограничили, но забирать детей родителям не препятствовали.
Сразу после стрельбы по городским вотсап-чатам распространялось несколько фейков о повторении инцидента в других школах города — их официально опровергала мэрия Казани. Появилась информация о задержании авторов этих сообщений.
Владимир Путин в связи с трагедией поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. На самолете МЧС, который сейчас вылетает в Казань с оборудованием, в столицу РТ также прибудут министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Путин также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе.
Трагедия имела и международный резонанс — соболезнования выразили посольство США в России и официальный Евросоюз, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»). Дело передали в центральный аппарат СКР.
В Казани этим утром вводили режим контртеррористической операции (КТО), который отменили только в 14.30. После трагедии Минниханов дал поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана.
Школу охраняла вахтерша с тревожной кнопкой — и все. Родители учеников гимназии №175 рассказали, что вся охрана в школе сводилась к пожилой женщине-вахтеру, на входе никого не досматривали. «При желании пройти мог кто угодно», — рассказывали родители учащихся «Реальному времени». Заместитель директора гимназии №175 Галина Ухванова подтверждала: в этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. ЧОП работало в гимназии около трех лет назад. После трагедии Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.
Большинство убитых — ученики 8 «А» класса, в этом классе стрелявший не учился. Собственно, Ильназ Галявиев на момент стрельбы уже нигде не учился, а до этого был студентом колледжа ТИСБИ. Его отчислили за неуспеваемость, перед ним маячила перспектива призыва в армию. В характеристике из колледжа говорится, что Галявиев был тихим и неконфликтным, однако его отчислили из-за академической задолженности. Он был студентом 4-го курса, изучал программирование. Такую же характеристику дают и соседи — говорят, что стрелок был тихим парнем.
Галявиева отчислили 26 апреля, а уже через два дня он получил лицензию на оружие. Он приобрел автоматический дробовик Hatsan ESCORT — такой же, какой был у печально известного «керченского стрелка», который убил 21 человека в Керченском политехническом колледже в октябре 2018-го.
Стрелок называл себя «богом». Утром перед стрельбой он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить много людей и застрелиться самому, к этому же он призывал и читателей. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». Позже появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок, матерясь, заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.
После трагедии множество казанцев прибыли в Республиканский центр крови, чтобы стать донорами. Сообщения о потребности в донорской крови также распространялись по мессенджерам, но в Минздраве Татарстана подчеркнули — в учреждениях здравоохранения достаточно крови для оказания помощи всем пострадавшим, необходимости в дополнительном сборе крови нет. Тем не менее казанцы буквально выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь.
У школы образовался стихийный мемориал, к которому люди несут цветы.
комментарии
Выводы кто-то сделал ? Кто -то наказан ? Похоже хидиятовский турникет и в этот раз тоже дал осечку.
Всем Веры и сил пережить трагедию.
Не мог 19-летний мальчишка, купить за 40к ружьё (откуда бабки), сидеть дома где есть 2 брата и мама с папой и мастерить взрывчатку, и хранить ружьё на балконе
Но Вы судите по своим чувствам от созвучий? Мне Вас жалко.
Для таких, как Вы госпропагандисты переделали "либерал" (страшный сон для нашего монархистско-сырьевого руководства) в "либераст" и "либерастня". Чего морочиться?