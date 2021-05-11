Трагедия в казанской гимназии: главное

Девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Произошедшее может оказаться одним из наиболее массовых случаев стрельбы в учебном заведении в новейшей истории России — «Реальное время рассказывает, что известно о трагедии на данный момент.

Сообщение о стрельбе поступило около 9.30 утра. Галявиев вышел из дома на Туганлык, 10 в 09.19 с оружием в руках. Меньше 10 минут ему потребовалось, чтобы добраться до школы, войти туда и открыть огонь. Все длилось около восьми минут. Согласно опубликованным в Сети записям с наружных видеокамер, уже в 09.34 он сдался силовикам, по более ранним сообщениям — его задержали, когда он пытался ретироваться в сторону дома.

«Сидели на уроке, услышали по громкой связи — завуч кричит о том, чтобы закрывали кабинеты и прятались. Пока сидели, услышали несколько выстрелов, либо просто что-то взрывалось. Минут через 20 нас вывел ОМОН, стояли на заднем дворе... Школа вдребезги, нет чистого места», — рассказала «Реальному времени» одна из учениц, находившихся в гимназии. Другие ученики рассказали, что на первом этаже были выбиты окна и двери — как после взрыва. Параллельно эвакуировали два жилых дома по адресам улица Глушко, дом 22 и улица Туганлык, дом 10. После того, как дома проверили экстренные службы, жители в них вернулись.

В ходе стрельбы погибла 26-летняя учительница Эльвира Игнатьева, преподававшая в этой школе несколько лет. В 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года», являлась грантополучателем «Наш новый учитель — 2018». Вторая погибшая из числа взрослых — 55-летняя сотрудница школы по имени Венера Айзатова.

Изначально сообщалось о двух стрелявших — второго якобы ликвидировали в здании школы. Но позже МВД официально опровергло эти сообщения — стрелок был один.

На место происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подтвердил, что стрелявший был один, а также заявил: семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе будет оказана помощь. Позже стало известно: выплаты в 1 миллион направят семьям погибших, 400 тысяч — людям, получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести, 200 тысяч — легкой степени.

12 мая по поручению президента Татарстана объявлено днем траура, сегодня же занятия в казанских школах отменили. Завтра в школах уроки также проводиться не будут.

Еще до решения об отмене родители стали массово забирать детей из школ и детсадов — в результате перед дверями учебных заведений собрались очереди. Обучающихся во вторую смену родители сегодня не отпускали в школы. Охрану всех учебных заведений города усилили, вход в школы ограничили, но забирать детей родителям не препятствовали.

Сразу после стрельбы по городским вотсап-чатам распространялось несколько фейков о повторении инцидента в других школах города — их официально опровергала мэрия Казани. Появилась информация о задержании авторов этих сообщений.

Владимир Путин в связи с трагедией поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. На самолете МЧС, который сейчас вылетает в Казань с оборудованием, в столицу РТ также прибудут министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Путин также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе.

Трагедия имела и международный резонанс — соболезнования выразили посольство США в России и официальный Евросоюз, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»). Дело передали в центральный аппарат СКР.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

В Казани этим утром вводили режим контртеррористической операции (КТО), который отменили только в 14.30. После трагедии Минниханов дал поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана.

Школу охраняла вахтерша с тревожной кнопкой — и все. Родители учеников гимназии №175 рассказали, что вся охрана в школе сводилась к пожилой женщине-вахтеру, на входе никого не досматривали. «При желании пройти мог кто угодно», — рассказывали родители учащихся «Реальному времени». Заместитель директора гимназии №175 Галина Ухванова подтверждала: в этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. ЧОП работало в гимназии около трех лет назад. После трагедии Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.

Большинство убитых — ученики 8 «А» класса, в этом классе стрелявший не учился. Собственно, Ильназ Галявиев на момент стрельбы уже нигде не учился, а до этого был студентом колледжа ТИСБИ. Его отчислили за неуспеваемость, перед ним маячила перспектива призыва в армию. В характеристике из колледжа говорится, что Галявиев был тихим и неконфликтным, однако его отчислили из-за академической задолженности. Он был студентом 4-го курса, изучал программирование. Такую же характеристику дают и соседи — говорят, что стрелок был тихим парнем.

Галявиева отчислили 26 апреля, а уже через два дня он получил лицензию на оружие. Он приобрел автоматический дробовик Hatsan ESCORT — такой же, какой был у печально известного «керченского стрелка», который убил 21 человека в Керченском политехническом колледже в октябре 2018-го.

Стрелок называл себя «богом». Утром перед стрельбой он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить много людей и застрелиться самому, к этому же он призывал и читателей. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». Позже появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок, матерясь, заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.

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После трагедии множество казанцев прибыли в Республиканский центр крови, чтобы стать донорами. Сообщения о потребности в донорской крови также распространялись по мессенджерам, но в Минздраве Татарстана подчеркнули — в учреждениях здравоохранения достаточно крови для оказания помощи всем пострадавшим, необходимости в дополнительном сборе крови нет. Тем не менее казанцы буквально выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь.

У школы образовался стихийный мемориал, к которому люди несут цветы.

1 / 4 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Александр Артемьев