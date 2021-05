Американское посольство выразило соболезнования семьям погибших в казанской гимназии

США соболезнуют семьям погибших в казанской гимназии №175, заявила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.

«Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала она в своем «Твиттере».

We are deeply saddened by today’s tragic shooting in #Kazan and the loss of so many innocent lives. We offer our heartfelt condolences to the families of all the victims.