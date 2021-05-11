Родители детей, учащихся во вторую смену в Казани, отказываются отправлять в школу детей
Родители детей, учащихся во вторую смену в школах Казани, массово отказываются отпускать детей в школу сегодня из-за стрельбы в казанской гимназии. Об этом сообщают в родительских чатах.
Отметим, что сегодня у школьников проходят всероссийские проверочные работы и контрольные.
Также появилась информация, что в школах Казани начинают отменять вторую смену.
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