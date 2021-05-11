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Родители массово забирают детей из школ и детских садов в Казани

11:44, 11.05.2021
Родители массово забирают детей из школ и детских садов в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Родители массово забирают детей из школ в Казани. Старшеклассники покидают школы самостоятельно, детей помладше приезжают забирать родители.

Родители в панике, они напуганы, поэтому приехали в школы за детьми. Ранее появилась информация, что вторую смену в школах отменили.

Также появилась информация, что напуганные взрослые в массовом порядке забирают детей из садиков. Они опасаются за их жизнь. При этом никаких указаний сворачивать работу дошкольных учреждений не было.

Напомним, что в результате стрельбы и взрыва в казанской школе погибли восемь человек, в числе которых семь детей и одна учительница.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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