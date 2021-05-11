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Огнестрельные ранения пострадавших при стрельбе в казанской школе тяжелые — Голикова

13:07, 11.05.2021
Огнестрельные ранения пострадавших при стрельбе в казанской школе тяжелые — Голикова
Фото: /realnoevremya.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что огнестрельные ранения у пострадавших при стрельбе в казанской школе тяжелые. Голикова пообещала докладывать о состоянии пострадавших премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как пишет «РИА Новости», Голикова заявила о том, что Татарстан обеспечен всем необходимым для помощи пострадавшим. Правительство находится на связи с регионом.

Также она выразила соболезнования семьям погибших.

12 мая в Татарстане объявили днем траура. Подробнее о трагедии в казанской школе — в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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