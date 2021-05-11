Новости

13:28 МСК Все новости
Новости раздела

Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом

13:51, 11.05.2021 7
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом
Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил свои соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175.

«Это огромная, страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — приводит слова мэра пресс-служба.

Напомним, что в результате вооруженной атаки на казанскую школу погибли восемь человек. Еще 21 человек госпитализирован. Огнестрельные ранения у пострадавших тяжелые, сообщили в правительстве.

12 мая объявлено в Татарстане траурным днем. Также отменены занятия в школах.

Ольга Плешкова
 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Мэрмиллардер мог бы и обеспокоиться безопасностью в школах..
    Ответить
    Анонимно 11 май
    Каким образом, нанять в каждую школу вооруженную охрану?) Даже у него на это не хватило бы денег. Да и кто ж знал, что так будет, впервые такое в Татарстане.
    Ответить
  • Анонимно 11 май
    а где он вообще?
    Ответить
  • Анонимно 11 май
    Это точно, самый настоящий теракт.
    Ответить
  • Анонимно 11 май
    где эти бравые ребята из росгвардии и омона, на которых миллиарды выделяются? они, похоже, только и умеют как беззащитных тёток в живот пинать, да мирных студенток электрошокерами атаковать. Тут они смелые...
    Ответить
    Анонимно 11 май
    а они что ли в каждой школе дежурят? Такие массовые убийства редкость и никогда не знаешь откуда возьмется такой шизик. Тут проблема в воспитание и булинге в школе. Он же пришел в эту школу не просто так, а потому что там учился. И, видимо, над ним издевались одноклассники. Так что лучше своих детей воспитывайте, чтобы не обижали тех, кто на них не похож. И потом не будут вырастать асоциальные люди
    Ответить
  • Анонимно 11 май
    конечно, это теракт одного психопата. Такие случаи бывали уже и в США, и даже в Норвегии, на острове, где масон и расист расстрелял людей просто так
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также