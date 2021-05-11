Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил свои соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175.

«Это огромная, страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — приводит слова мэра пресс-служба.

Напомним, что в результате вооруженной атаки на казанскую школу погибли восемь человек. Еще 21 человек госпитализирован. Огнестрельные ранения у пострадавших тяжелые, сообщили в правительстве.

12 мая объявлено в Татарстане траурным днем. Также отменены занятия в школах.

Ольга Плешкова