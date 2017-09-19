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Управление федеральной налоговой службы по РТ

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Общая информация

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан является территориальным органом Федеральной налоговой службы и входит в единую централизованную систему налоговых органов.

УФНС по РТ осуществляет функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, а также за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации в пределах компетенции налоговых органов.

Руководитель в РТ - Сафиуллин Марат Адипович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Театральная, 13а
  • Телефон: (843) 235-11-01
  • Email: u16@r16.nalog.ru
  • Сайт: www.nalog.ru/rn16

Дата последнего обновления: 19.09.2017

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